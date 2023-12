Sci di fondo | Cdm | Pellegrino supera il turno preliminare nella sprint di Trondheim

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023), 15 dic. -(Adnkronos) - Johannes Klæbo è irresistibile sulle nevi di casa di(Norvegia) neldi qualificazione della primain tecnica libera della stagione di Coppa del Mondo. Sulla pista che nel 2025 ospiterà i Campionati Mondiali di sci nordico, il norvegese ha fatto segnare il tempo di 2'44”33 con un vantaggio di 1”01 sul cinese Qiang Wang e 1”17 sul francese Lucas Chavanat. Tra gli azzurri, il solo Federicoè riuscito are il taglio del: il campione di Nus ha ottenuto il 22° tempo con un ritardi di 7”41 da Klæbo. Appena fuori dalla top30 invece l'altoatesino Michael Hellweger (33°) mentre Davide Graz ha chiuso con il 41° tempo, non partito Elia Barp. Nessuna italiana al via invece ...