Sci di fondo | Cdm | Klaebo vince la sprint di Trondheim e Pellegrino fuori ai quarti

(Di venerdì 15 dicembre 2023), 15 dic. -(Adnkronos) - Johannessi conferma il fondista più forte assicurandosi ladi, la sede norvegese che nel 2025 ospiterà i Mondiali di sci nordico. Il padrone di casa ha imposto la legge del più forte, presentandosi al traguardo nella finale a sei con un buon margine di vantaggio sul francese Lucas Chanavat, secondo, e sul connazionale Harald Amundsen, in un atto conclusivo che vedeva ben cinque atleti rapprentanti della nazione che domina il circuito.neidi finale Federico: il valdostano, uscito dalle qualificazioni con il ventesimo tempo, ha concluso la propria run al quarto posto. Non avevano superato il taglio Michael Hellweger (33simo), David Graz (41simo), non è partito Elia Barp. Nella gara ...

Sci: Casse, 'un'altra prova solida, è stata una buona giornata'

"Un'altra prova solida, ho cercato di non regalare niente a nessuno. Ci sono andato quasi vicino, in. Sto sciando bene, anche in superG pensavo di fare bene e tutto sommato è stata una buona giornata. Abbiamo fatto una buona preparazione e finalmente siamo riusciti a gareggiare ed il ritmo gara ...

Sci di Fondo - Klæbo davanti a tutti nelle qualificazioni della sprint di Trondheim. Passa solo Pellegrino per gli azzurri FondoItalia.it

Salto con gli sci: Bresadola e Campregher ok nel prologo di Engelberg, squalificato Insam NEVEITALIA.IT

Sci: Casse, 'un'altra prova solida, è stata una buona giornata'

Roma, 15 dic. - (Adnkronos) - “Un’altra prova solida, ho cercato di non regalare niente a nessuno. Ci sono andato quasi vicino, in fondo. Sto sciando bene, anche in superG pensavo di fare bene e tutto ...

Sci di fondo, Kristine Stavaas Skistad vince in casa: è sua la sprint tl di Trondheim in Coppa del Mondo

Affermazione dell'atleta di casa nella sprint in tecnica libera di Trondheim, in Norvegia, gara inaugurale della quarta tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-2024: ad imporsi nella finale f ...