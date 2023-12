Sci alpino | sulla Saslong è tempo di superG Kilde sfida Odermatt | gli italiani vogliono spezzare il tabù

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Dopo la prima discesa disputata ieri, si entra ufficialmente nel vivo della tre-giorni della Coppa del Mondo di scimaschile 2023-2024 che si sta disputando nella splendida cornice della Val Gardena. Oggi, infatti, a partire dalle ore 11.45 sarà la volta dell’attesissimo, che anticiperà la seconda discesa di domani. Lo scenario sarà quello della splendida pista dellae la speranza è che la gara possa disputarsi senza problemi legati al meteo, dato che in questo primo scorcio di stagione le cancellazioni sono state davvero all’ordine del giorno. Ilodierno sarà il primo della stagione (dopo quello annullato a Beaver Creek) e ci darà modo di capire quale sarà il primo leader di specialità. Un anno fa, nemmeno a dirlo, ilassomigliò molto ad un dominio di Marco ...

Start list Super - G maschile Val Gardena 2023: italiani in gara e pettorali di partenza

La start list del Super - G maschile di Val Gardena 2023, nuovo appuntamento con lo: ecco i pettorali di partenza e gli italiani in gara per la competizione che avrà inizio alle ore 11.45 di venerdì 15 dicembre. Dopo una discesa che regalato ben tre piazzamenti in top - 10 ...

All'improvviso arriva Bennett, che vittoria in Val Gardena! Eurosport IT

LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2023 in DIRETTA: Kilde favorito, l’Italia si affida a Casse

CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE del SuperG della Val Gardena, primo appuntamento di specialità stagionale valido per la ...

LIVE Sci alpino, Prova Discesa Val d’Isere in DIRETTA: ultima rifinitura per Sofia Goggia prima della gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera della Val d’Isère (Francia), che sarà anche l' ...