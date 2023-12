Sci alpino | startlist discesa Val d’Isere 2023 | orario | tv | programma | streaming | pettorali delle italiane

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Essendo andata in scena con successo oggi la seconda prova cronometrata, potrà disputarsi regolarmente lafemminile della Coppa del Mondo-2024 di sci, prevista domani a Val d’Isère (Francia): si parte alle ore 10.30, con nove azzurre iscritte. Saranno al via Federica Brignone col 14, Sofia Goggia col 15, Laura Pirovano col 17, Nicol Delago col 20, Marta Bassino col 21, Nadia Delago col 29, Monica Zanoner col 35, Elena Dolmen col 43 e Teresa Runggaldier col 50. Nellafemminile di Valle atlete al cancelletto di partenza saranno 52 da 16 Paesi, con nove: la gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD, mentre losarà garantito da Rai Play ed eurosport.it e discovery+, infine OA Sport proporrà la ...