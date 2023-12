Sci alpino | Sofia Goggia | “Essendo debilitata | non ho spinto a tutta per conservare alcune energie”

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Training ufficiale che va in archivio positivamente per l’Italia ed in particolare per, sesta nell’unica prova cronometrata della discesa libera di Val d’Isere valevole per la Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci. La fuoriclasse bergamasca, nonostante l’influenza, si è ben comportata confermandosi una delle donne da battere in vista delle gare del weekend. Sulla “Oreiller-Killy” l’azzurra ha pagato 96 centesimi dal miglior tempo della slovena Ilka Stuhec, che ha preceduto nell’ordine le svizzere Jasmine Flury (seconda a 22 centesimi), Corinne Suter (terza a 0.58), Lara Gut-Behrami (quarta a 0.82) e la tedesca Kira Weidle (quinta a 0.86). Riscontri incoraggianti soprattutto in ottica SuperG per Marta Bassino e Federica Brignone, rispettivamente settima e ottava a 0.98 e 1.13 dalla vetta. “La pista è bella, ...