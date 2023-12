Sci alpino | Federica Brignone dopo le prove | “Ho fatto dei buoni settori” Marta Bassino | “Sto migliorando in scorrevolezza”

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 dicembre 2023) L’Italia non ha solo la carta Sofia Goggia da giocarsi nelle gare di velocità dello scial femminile. Lo avevamo capito in quel di St. Moritz con il podio diin discesa libera ed arriva la conferma anche in quel di Val d’Isere. In scena sul pendio francese le, in attesa del weekend, ed ecco tre azzurre tra le prime dieci: miglior tempo per la slovena Ilka Stuhec, quarta Goggia, settima è a sorpresa, ottava. Stupisce soprattutto la piemontese: “Houna bella prova e sono contenta anche del distacco, in genere nella parte alta prendevo davvero tanto svantaggio. Stoin, ci ho lavorato e ci sto lavorando tanto per crescere su questo ...