Sci alpino | Emilia Mondinelli 4a | Lucrezia Lorenzi 5a nello slalom di Coppa Europa della Valle Aurina vinto da Nicole Good

(Di venerdì 15 dicembre 2023)si è aggiudicata il primovalevole per ladi scifemminile 2023-2024. La sciatrice elvetica, infatti, ha concluso la sua prova con il tempo complessivo di 1:32.30 (prima manche al comando in 48.35, seconda manche con il quinto crono in 43.95) rifilando distacchi importanti a tutte le rivali. In seconda posizione a 42 centesimi, infatti, troviamo l’austriaca Lisa Hoerhager, mentre completa il podio a ben 85 centesimi la francese Doriane Escane. In quarta e quinta posizione troviamo le prime due italiane.precededistanti, rispettivamente, 94 centesimi e 1.02 dalla vetta. Sesta ...