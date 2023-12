Scandalo coop | rinviati a giudizio moglie e suocera di Soumahoro

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Nessuna sorpresa sulloKaribu, tegola per Aboubakar. L’udienza preliminare tenutasi al tribunale di Latina per l’indagine sulleerative del Pontino si è conclusa con quattro rinvii a: a processo Marie Therese Mukamitsindo e Liliane Murekatete,del deputato, insieme al cognato Michel Rukundo e la collaboratrice Ghislaine Ada Ndong. I quattro devono rispondere dell’accusa di reati fiscali, mancati versamenti e false fatture nella gestione delleche si occupavano dell’accoglienza di migranti e richiedenti asilo. Come riportato dal Messaggero, il processo nei confronti die cognato dipartirà il 24 gennaio davanti al giudice monocratico Simona ...