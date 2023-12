Sballo da farmaci | ricette mediche false | allarme reale

Leggi su panorama

(Di venerdì 15 dicembre 2023) In Italia è in forte crescita lo «» dacon oppiacei o benzodiazepine, ottenuti attraverso la contraffazione di prescrizioni. Intanto, anche nel nostro Paese, comincia il traffico di Fentanyl. Un ricettario rubato a Milano. Il timbro di un cardiologo volatilizzato a Napoli. Un furto nella notte nel depositodi un ospedale a Catania. E, ancora,prescrizioni che a cadenza settimanale vengono denunciate daisti italiani. Al centro di tutto medicinali costosi, ma soprattutto benzodiazepine e oppiacei. Sostanze che, abbandonato il loro uso terapeutico, sono utilizzate per sballarsi e diventano protagoniste di un mercato nero che si allarga nella Penisola. Un mercato che registra un significativo e allarmante aumento nei consumi, che richiama alla ...