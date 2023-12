Sardegna | autobus sfonda una cancellata e rimane in bilico nel vuoto

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Pubblicato il 15 Dicembre, 2023 Fortunatamente l’autista dell’è rimasto leggermente ferito, tutti incolumi i passeggeri che erano a bordo del mezzo. Poteva trasformarsi in tragedia l’incidente accaduto questo pomeriggio a Sassari, in viale Sicilia, quando undi linea dell’Arst ha sbandato ed hato unadi protezione, per poire innel. L’autista del mezzo è rimasto leggermente ferito mentre sono rimasti tutti incolumi i passeggeri a bordo del mezzo. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia municipale e i vigili del fuoco che – non senza difficoltà – hanno rimesso il grosso mezzo nella carreggiata. Secondo quanto ricostruito dagli agenti di polizia l’...