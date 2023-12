“Saranno Campioni” | Federico Zanutta | il canoista che fa sognare

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Oreste Perri, Antonio Rossi, Daniele Scarpa, Beniamino Bonomi. Questi sono i grandi nomi che hanno dato lustro alla canoa velocità azzurra nel kayak maschile nel corso della storia. Straordinari atleti, che hanno apportato al medagliere storico a Cinque Cerchi un totale di 17 metalli, di cui ben 6 d’oro. Durante gli ultimi anni, escludendo il podio di Manfredi Rizza a Tokio 2020, non abbiamo avuto i giusti ricambi in questa specialità. Una tendenza negativa che ora diversi giovani talenti della pagaia vogliono interrompere, e tra questi troviamo, classe 2005, è attualmente tesserato della Canoa San Giorgio (Udine) del presidente Luca Scaini. Il giovane friulano è cresciuto alla scuola di Paolo Scrazzolo, dove ha mosso i primi passi in questa affascinante disciplina. Appartiene dalla ...