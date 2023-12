Sant’Antonio Abate | sorpreso con un documento falso | arrestato

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 15 dicembre 2023)50enne con documenti falsi, scoperto durante il servizio di controllo del territorio in viaNella serata di mercoledì, gli agenti del Commissariato Vasto- Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via, hanno notato alcuni soggetti confabulare tra loro ed uno di loro, accortosi della presenza degli operatori, ha tentato invano di darsi alla fuga rifugiandosi all’interno di uno stabile. I poliziotti lo hanno prontamente bloccato ed hanno recuperato una carta d’identità di cui l’indagato si era appena disfatto accertando che la stessa era contraffatta. Pertanto, un 50enne napoletano con precedenti di polizia, è finito in manette per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Se ti va lascia ...