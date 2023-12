Sanremo Giovani 2023 | Lor3n finalista con il brano Fiore d’inverno

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 15 dicembre 2023) In radioil singolo con cuipartecipa comeIn radioil singolo con cuipartecipa a, prodotto da Mimmo Mignogna e Diego Calvetti, pubblicato da Musicaè e distribuito Sony Music.è uno degli artisti che, il prossimo 19 dicembre in prima serata su Rai1, sarà in gara per, evento che porterà 3 di loro al Festival di2024. Come è nato il«””, nata una sera al pianoforte, è una dichiarazione d’amore raccontata ...