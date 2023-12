San Pietro Uomo estrae il coltello fermato dai Carabinieri con il taser

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) CRONACA DI ROMA – Una violenta lite si è verificata la sera di giovedì al McDonald’s situato in via del Mascherino, a pochi passi dalle mura Leonine di San. Uno dei due contendenti ha estratto une ha minacciato il suo avversario, creando paura tra i clienti presenti nel fast food, molti dei quali turisti. Idel nucleo radiomobile di Roma sono immediatamente intervenuti sul posto, insieme ai soldati dell’esercito che erano in pattuglia sulla stessa via per l’operazione Strade Sicure. Uno deiha puntato ilcontro l’armato, che ha immediatamente abbandonato ilsul pavimento e si è arreso. Il 30enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per minaccia aggravata.