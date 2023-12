Sampdoria | diluite ancora le quote di Ferrero Causa al Viperetta per risarcimento danni da 5 milioni

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Con il passare del tempo, il coinvolgimento di Massimonellacontinua a diminuire. Le sue azioni in particolare stanno subendo...

Cessione Sampdoria, diluite le quote di Ferrero: quante azioni gli restano Samp News 24

Sampdoria, i debiti scendono: il Tribunale omologa il piano del club Calcio e Finanza

Sampdoria, stipendi e rate pagate in anticipo: i dettagli

La Sampdoria ha pagato in anticipo gli stipendi dei calciatori e la rata del maxi debito con il Fisco: tutti i dettagli La Sampdoria, anche grazie al supporto degli investitori di Singapore, sta conti ...

Cessione Sampdoria, diluite le quote di Ferrero: quante azioni gli restano

Cessione Sampdoria, diluite le quote di Ferrero dopo l’ultima conversione delle obbligazioni in aumento di capitale Le azioni di Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, stanno subendo una cost ...