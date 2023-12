Salvò una bimba che stava morendo soffocata per strada | “Da quel giorno è come se fosse mia figlia”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Bergamo. Roberto Frambosi non ha figli, ma da un anno èse ne avesse una. È la piccola Sofia,boliviana di tre anni, che il 17 dicembre 2022 ha rischiato di morire. A salvarla ci pensò proprio lui,lo aveva definitola mamma Marivel, “un angelo”, 47 anni e con un passato nell’Arma, ora premiato dalla Provincia con la Benemerenza., un freddo e piovoso sabato pomeriggio a ridosso dell’inverno, l’uomo mentre camminava in via Verdi a Bergamo vide una 45enne che aveva accostato l’auto con a bordo i tre figli e in mezzo allasi sbracciava disperata per chiedere aiuto. Frambosi le si avvicinò e si rese subito conto della gravità della situazione: sul sedile anteriore della vettura c’era ...