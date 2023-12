Salto con gli sci femminile | Pagnier ancora in vetta a Engelberg | 11a Annika Sieff Terribile caduta di Anna Odine Stroem

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Al di là dei risultati oggi in quel di, il circuito di Coppa del Mondo dicon gli scitrema per la salute di. Quarta dopo la prima serie, la norvegese è rimasta vittima di unatremenda e impressionante nella seconda serie: dopo l’atterraggio, ha perso il controllo dello sci destro, fatto che ha provocato una rapida rotazione di 90° e poi, appunto, la. Dopo alcuni minuti è stata portata via in barella senza che vi fossero segni di movimento confortanti: ci si augura che la venticinquenne di Alta riesca a riprendersi in fretta. Quanto al risultato sportivo, la vittoria è della francese Josephine, che concede il bis dopo il successo di Lillehammer. Per la ventunenne di ...