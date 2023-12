Salernitana | il caso Dia non è finito | tra i possibili partenti a gennaio

Genoa - Juve: bianconeri a Marassi per rinnovare il duello a distanza con l'Inter che domenica affronterà la Lazio

... affronterà la Roma come unica big, a fronte di Genoa, Frosinone,, Sassuolo, Lecce ed Empoli. I presupposti per un filotto ci sono tutti, ma incontrario le cose si complicherebbero: ...

Salernitana, Dia è di nuovo un caso: verso l'esclusione con l'Atalanta e a gennaio sarà addio Tutto Napoli

SABATINI, Salernitana In caso sarei pronto a tornare Firenze Viola

Consigli Fantacalcio: i cinque centrocampisti da schierare per la 16ª giornata

La nostra rubrica sul Fantacalcio si arricchisce con i consigli in merito alla sedicesima giornata di Serie A. In questo caso parliamo dei cinque centrocampisti da tener d’occhio in questo turno di ...

Salernitana, anche dia e candreva fra gli "epurati"

Il presidente Danilo Iervolino non ci sta: serve una svolta da parte della squadra nelle ultime settimane, oppure ci sarà un netto cambiamento.