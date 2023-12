Rottamazione quater | quando scade e come rinviarla

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Secondo la Legge n. 197/2022 sarà possibile effettuare il versamento senza incorrere in sanzioni e nel paramento di interessi di mora, delle prime due rate

"ROTTAMAZIONE QUATER": SLITTA IL PAGAMENTO A LUNEDI' 18

Slitta a lunedì 18 dicembre la possibilità di effettuare il pagamento, senza sanzioni né interessi di mora, delle prime due rate della Definizione agevolata delle cartelle (). A stabilirlo è il " Decreto Anticipi " approvato in via definitiva dal Parlamento. Per cui i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e il 30 novembre ...

(Adnkronos) - Proroga della Rottamazione quater, per chi non ha pagato ancora le prime due rate c'è tempo fino al 18 dicembre. Sarà così ancora possibile effettuare il pagamento per le rate previste i ...

L’emendamento stabilisce che i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata) si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023.