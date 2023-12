Rottamazione-quater delle cartelle | pagamento delle prime due rate entro il 18 dicembre

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 15 dicembre 2023) ROMA – A seguito di un emendamento al cosiddetto decreto Anticipi (DL n. 145/2023), approvato ieri in via definitiva dal Parlamento,lunedì 18sarà ancora possibile effettuare il, senza sanzioni né interessi di mora,duedella. L’emendamento, infatti, stabilisce che i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata) si considerano tempestivi se effettuatiil 182023 (per tale scadenza non sono previsti i 5 giorni di flessibilità). Per i pagamenti devono essere utilizzati i moduli allegati alla comunicazione ...