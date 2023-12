Romantico e festivo al punto giusto

Leggi su iodonna

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Nella ricerca senza fine di look di Natale e Capodanno 2023 che esulino dal classico vestito di paillettes – e che siano al contempo eleganti e confortevoli – uscire dal seminato è la strada da percorrere. Puntando su pezzi di tendenza per la stagione, e mixandoli in modo nuovo: e non c’è niente di più versatile della maglia per creare outfit cozy chic diversi dai soliti. Tendenze d’inverno. Dalla gonna in pelle alla cravatta, 5 look da copiare subito X ...