Roma | morto 16enne che si è sparato alla testa

Leggi su zon

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Un evento assolutamente durissimo da digerire. Il ragazzo di sedici anni, che nella giornata di ieri si eracon la pistola del padre, nel bagno di casa in Tor de’ Cenci a, è purtroppo deceduto stamattina. Intorno alle 9.30, infatti, i medici hanno dichiarato la morte cerebrale del ragazzo, emanando la notizia ufficiale del decesso sei ore dopo l’accaduto. Il giovane era ricoverato in Rianimazione all’ospedale San Camillo Forlanini, in coma era attaccato ai macchinari, dopo il suo arrivo in condizioni disperate. Il ragazzo ha lottato tra la vita e la morte, ma nonostante l’intervento dei medici, che hanno fatto il possibile per salvarlo, purtroppo non ce l’ha fatta, a causa delle gravissime lesioni craniche. Rispetto alle indagini invece al momento da quanto sia apprende non ci sarebbero ...