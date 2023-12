Roma | Gualtieri | «C’è la data per l’inaugurazione del nuovo stadio»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Le parole di Roberto, sindaco di, suldella squadra giallorossa. Tutti i dettagli Robertoha parlato deldellaa Rai Radio 1. LE PAROLE – «Lodellaè un investimento privato, e la società dice di volerlo fare, tutti i passaggi sono stati conclusi del dibattito pubblico. Si farà a Pietralata, dove ora non c’è nulla, è una incompiuta. Vogliamo inaugurarlo nel 2027 in occasione del centenario della As. Spalletti o Totti? Non si può non stare con Totti, il più grande calciatore e talento, qualcosa di più. Spalletti è stato un ottimo allenatore. Mourinho? Mi piace, è un vincente, io lo riconfermerei senza alcun dubbio».