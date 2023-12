Roma | Belotti | «Niente drammi per i playoff; averceli due Dybala…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Le parole di Andrea, attaccante della, dopo la vittoria dei giallorossi in Europa League contro il Servette Andreaha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dellacontro il Servette in Europa League, dove il Gallo è andato a segno. Di seguito le sue parole. GOL – «Beh il gol per un attaccante è tutto. Viviamo per quello e quando riusciamo a segnare, il nostro umore è tre volte migliore». RAMMARICO PRIMO POSTO – «Anche noi volevamo vincere. Purtroppo non ci siamo riusciti, anche per demerito nostro perché alcune partite non le abbiamo fatte come avremmo dovuto. Però non vedo un dramma, perché anche l’anno scorso abbiamo fatto ie saremo pronti anche quest’anno». CORSA CHAMPIONS – «Ho la percezione che è una squadra che sta continuando a crescere, ...