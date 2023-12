Roma Arrestato 32enne rapinatore seriale dei tassisti

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) CRONACA DI– La Polizia ha individuato eil criminale grazie all’identikit fornitogli da una delle vittime. Sette sono state le rapine accertate, ma gli agenti stanno verificando se ci sono altre vittime che ancora non hanno denunciato l’accaduto. Le rapine erano tutte simili: il criminale minacciava l’autista e lo obbligava a consegnare il denaro in suo possesso. Il bottino medio era di circa 200 euro. Dopo la rapina, ilsi dava alla fuga a piedi sempre seguendo la stessa via. I poliziotti hanno dedotto che conosceva bene la zona. Isi lamentano della situazione incerta e precaria che li opprime spesso e chiedono soluzioni immediate alle autorità competenti. Intanto, le indagini per ricostruire il quadro investigativo di tutte le rapine sono in corso.