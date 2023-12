Rivoluzione a Euro 2024 | novità storica in Germania | cambia tutto!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Fussballliebe: ecco il nome dell’ultimapronta ad entrare nel mondo del calcio, si tratta di un pallone capace grazie ai propri sensori di riconoscere tocchi di mano e aiutare la sala Var nelle proprie decisioni. Fussballliebe è il pallone “smart” che UEFA e Adidas hanno presentato, verrà utilizzato per la prima volta ad, quest’ultimo offre un aiuto alla terna arbitrale per il fuorigioco semiautomatico, la goal line technology e nei falli di mano. Il pallone ha l’obiettivo di incanalare dati, poi combinati grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale alle posizioni di fuorigioco dei calciatori e individuare possibili deviazioni o tocchi con le braccia. Il nome del pallone, tradotto, significa “amore per il calcio” ed è realizzato con colori volti a richiamare le bandiere delle nazionali presenti ...