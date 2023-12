(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il tecnico delladella Liga, club appartenente alGroup, non chiude la porta ad un futuro nella "casa madre"

L'attaccante fa impazzire Inter e Juventus: è la rivelazione della Liga

Juventus e Inter si fiondano sull'attaccantedella Liga: sfida in Serie A per il bomber delIlsi sta confermando non solo la squadradella Liga ma una delle più sorprendenti del panorama europeo.

Rivelazione Girona, Michel: “Puntiamo alla Champions. Io al City Chissà…” ItaSportPress

Il Girona ora fa proprio paura: che poker a casa Barça, è primo davanti al Real La Gazzetta dello Sport

Rivelazione Girona, Michel: “Puntiamo alla Champions. Io al City Chissà…”

Il tecnico della rivelazione della Liga, club appartenente al City Group, non chiude la porta ad un futuro nella "casa madre" ...

Manchester City-Real Madrid, non solo Haaland: altro duello di mercato

In attesa di definire le strategie per l'attacco, il presidente dei Blancos Florentino Perez pensa a riportare alla base un talento cresciuto nella cantera ...