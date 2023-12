Risparmio | Isp-C Einaudi | 95% famiglie finanziariamente indipendenti

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Roma, 15 dic. (askanews) – Il 95 per cento delleitaliane dichiara di essereindipendente,in aumento rispetto al 93 per cento dell’Indagine 2022, a conferma che (malgrado le difficoltà dello scenario) l’autonomia reddituale resiste. La quota delleche riescono a risparmiare si porta sui valori massimi del pre-pandemia (54,7 per cento vs. 53,5 per cento nel 2022). Sale anche la percentuale media di reddito risparmiata (12,6 per cento, dall’11,5 per cento del 2022). Tra la maggioranza dei risparmiatori continua a manifestarsi confusione sul concetto d’inflazione, e sulle scelte d’investimento più adatte al manifestarsi di tale fenomeno. E’ quanto emerge dall’Indagine sule sulle scelte finanziarie degli italiani 2023 presentata da Intesa Sanpaolo e Centro ...