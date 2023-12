Riparte Pedemontana lombarda | al via 2 tratte | 1 | 26 mld investimenti

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Milano, 15 dic. (askanews) – L’apertura dei cantieri delleB2 e C dell’autostrada, per un investimento di circa 1,26 miliardi di euro, è prevista per l’inizio del prossimo anno. Riprendono, dunque, dopo otto anni i lavori dell’opera autostradale, la cui progettazione esecutiva e la realizzazione, è stata affidata al consorzio di imprese guidato da Webuild e partecipato da Impresa Pizzarotti. Per le due, oltre l’83% del tracciato è interrato: il 36% è in galleria artificiale e il 47% in trincea. Grazie all’apertura delleB2 e C, prevista per la fine del 2026, gli utenti potranno beneficiare di una diminuzione dei tempi di spostamento e di una maggiore fluidità del traffico in una delle aree più urbanizzate d’Europa. La tratta B2 è lunga 9,6 km e si aggancia ...