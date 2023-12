Rinnovo Meret | il retroscena | “Il Napoli respinse una clamorosa offerta”

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il futuro di Alexcon il: ilin vista esu un’milionaria respinta. Calcio, contratto, mercato e passato del portiere. Nel panorama calcistico, il futuro di Alexsembra essere ancora una volta al centro dell’attenzione, con ilche potrebbe decidere di prolungare la sua permanenza all’ombra del Vesuvio. Nonostante le critiche subite durante la stagione in corso, la società azzurra starebbe ponderando seriamente l’opzione diper l’estremo difensore friulano. Il contratto attuale discadrà il trenta giugno del 2024, ma fonti vicine al club rivelano che l’opzione di estendere il rapporto con il portiere è sul tavolo delle discussioni. L’entourage del calciatore ha già ...

