(Di venerdì 15 dicembre 2023) Illavora a diversi rinnovi. Gli azzurri hanno scelto la strategia per il futuro del giocatore:al. Ilè riuscito a conquistare il primo obiettivo stagionale. Gli azzurri, grazie alla vittoria per 2-0 contro il Braga allo Stadio Maradona sono riusciti a conquistare gli ottavi di finale di Champions League. Il percorso europeo, con ogni probabilità, sarà più complicato dello scorso anno. Gli azzurri, infatti, si sono qualificati come secondi nel girone alle spalle del Real Madrid. Mai come quest’anno era importante chiudere in testa perchè in tutti i gironi le squadra che, almeno sulla carta, sono le più forti hanno vinto il proprio girone. Le possibili avversarie del, dunque, sono Bayern Monaco, Manchester City, Atletico Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, Real ...

Rinnovo Meret, il Napoli farà scattare l'opzione: ufficialità in arrivo

Mercato Napoli, scattaper Meret Tuttavia, come riporta Il Mattino oggi in edicola, sebbene il giocatore sia in scadenza quest'estate, la società è in una botte di ferro in quanto ...

Rinnovo automatico, clausola attivata: resta ancora al Napoli Spazio Napoli

Pieraccini è tornato in gruppo in vista del big match con la Torres il Resto del Carlino

Istat rivede al ribasso stime inflazione, a novembre 0,7%

Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento Durata annuale (senza rinnovo automatico) Un pop-up ti avvertirà che hai ...

Pieraccini è tornato in gruppo in vista del big match con la Torres

Continua la preparazione da parte del Cesena in vista della gara di domenica contro la Torres (inizio del match alle 14, in diretta su Sky e in streaming su Now). Nella seduta di ieri pomeriggio la sq ...