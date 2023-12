(Di venerdì 15 dicembre 2023) (Adnkronos) – “Lae lasononostra. Circa il nuovo impianto di Santa Palomba le istituzioni devono rassicurare i cittadini. Laè il bene che dobbiamo garantire ma se non gestiamo il problema dei rifiuti quella è genesi. I cittadini vanno rassicurati”. Lo ha detto Luca, direttore di Pneumologia Policlinicoa margine della conferenza ‘Roma locomotiva d’Italia. Capitale pulita’ a Palazzo Wedekind. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

'Capitale pulita', Palermo (Acea) 'Termovalorizzatore progetto concreto'

Al dibattito presente anche Luca, direttore di pneumologia del Policlinicodi Roma. "La salute dei cittadini è un valore diffuso, essenziale, costituzionale e che tutti vogliamo ...

Richeldi (Gemelli): “La gestione dei rifiuti è un punto cruciale” Adnkronos

Richeldi (Gemelli): "Salute individuale e pubblica garantite dalla Costituzione" La Gazzetta del Mezzogiorno

Natale a Gabicce Maremonte: tutti gli eventi dal 16 al 20 dicembre

2' di lettura 15/12/2023 - Proseguono gli appuntamenti natalizi a Gabicce Mare. Quest’anno, per festeggiare il ventennale dalla prima edizione del “Presepe Vivente”, sabato 16 dicembre, dalle ore 16.0 ...

“Io non rischio”: la Protezione civile presenta le buone pratiche di sicurezza

1' di lettura 15/12/2023 - È in programma domani sabato 16 dicembre, dalle 10 alle 18, in piazza del Popolo, l’appuntamento “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile” che porterà le volont ...