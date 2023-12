(Di venerdì 15 dicembre 2023): “Ladeiè un, insieme ad altri, come il traffico e le altre forme di inquinamento. Quindi è assolutamente fondamentale cercare le soluzioni che offrono più vantaggi” spiega Luca, Direttore di Pneumologia Policlinicoa seguito della sua partecipazione alla conferenza “Roma locomotiva d'Italia. Capitale pulita” presso Palazzo Wedekind

'Capitale pulita', Palermo (Acea) 'Termovalorizzatore progetto concreto'

Al dibattito presente anche Luca, direttore di pneumologia del Policlinicodi Roma. "La salute dei cittadini è un valore diffuso, essenziale, costituzionale e che tutti vogliamo ...

Richeldi (Gemelli): “La gestione dei rifiuti è un punto cruciale” Adnkronos

Richeldi (Gemelli): "Salute individuale e pubblica garantite dalla Costituzione" La Gazzetta del Mezzogiorno

“Io non rischio”: la Protezione civile presenta le buone pratiche di sicurezza

1' di lettura 15/12/2023 - È in programma domani sabato 16 dicembre, dalle 10 alle 18, in piazza del Popolo, l’appuntamento “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile” che porterà le volont ...

Richeldi (Gemelli): “La gestione dei rifiuti è un punto cruciale”

Richeldi: “La gestione dei rifiuti è un punto cruciale, insieme ad altri, come il traffico e le altre forme di inquinamento. Quindi è ...