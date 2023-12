Revisione Bilancio Ue | Michel | Torneremo sul tema l' anno prossimo

Leggi su iltempo

(Di venerdì 15 dicembre 2023) (Agenzia Vista) Bruxelles, 15 dicembre 2023 "26 leader erano d'accordo con la negobox, Un leader, quello della Svezia deve consultare il proprio parlamento, il che è in linea con la procedura consueta per questo Paese, un leader non ha potuto concordare. Ma significa che c'è un convinto sostegno a tutte le componenti della negobox e proveremo l'ad avere l'unanimità. Ma oggi lanciamo un messaggio importante ai cittadini europei e ucraini", le parole del presidente del Consiglio Ue. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev