(Di venerdì 15 dicembre 2023) È in corso in queste ore una vasta operazione della Polizia di Stato che sta impiegando oltre 500 operatori coordinati dal Servizio centrale operativo in 14 province (Arezzo, Bari, Catania, Genova, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Padova, Pescara, Reggio-Emilia, Rovigo, Salerno e Verona), teatro di recenti episodi delittuosi riconducibili a gruppi criminali. Una quarantina di persone, di...

Camorra, arrestato ad una festa Angrisano: era tra i latitanti più ricercati d'Italia

Tony Colombo e Tina Rispoli in arresto: maxi - blitzla Camorra La sua fama criminale, ... Doveva scontare 10 anni per la sentenza di un processo nato dallache nel 2014 portò in carcere ...

Retata contro le gang giovanili: 40 arresti in tutta Italia Gazzetta del Sud

Milano, operazione della Polizia contro locale di 'ndrangheta. 49 arresti Ministero dell'Interno

Trapper, maxi operazione di polizia contro le baby gang: 40 arresti in 14 province. Sequestrate armi e droga

Sequestrate pistole, armi da taglio, tirapugni, centinaia di dosi di droga e 10.000 euro, perlopiù provenienti dallo spaccio. Gli interventi hanno riguardato soprattutto aree di aggregazione giovanile ...