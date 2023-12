Rennes-Villarreal | paura per Gabbia | perde i sensi ed esce in barella | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Momenti didurante la partita di Europa League tra, valida per l’ultima giornata della fase a gironi. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato 2-3. Il difensore Matteo, in prestito dal Milan, è stato costretto ad uscire dal campo indopo un colpo alla testa. Il 24enne ha perso idopo aver incassato una ginocchiata in testa dal compagno di squadra Raul Albiol in un’azione di gioco. Il calciatore è stato rianimato e trasportato infuori dal campo. Le condizioni del difensore non sono preoccupanti. In alto laGALLERY con tutte le immagini. L'articoloperi ...