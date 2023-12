Regina Elisabetta II | che il giorno di Natale cambiava look fino a sette volte

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il secondosenza Her Majesty the Queen è alle porte: vogliamo ricordarla con alcuni dei suoipiù indimenticabili sfoggiati il 25 dicembre, ma anche svelandovi un segreto royal. Pare che lafosse solita indossare - in unsolo - molti più abiti di quanto immaginassimo…

Nostradamus vivente, l'agghiacciante profezia: "Problemi alla prostata", il vip che rischia grosso

Nel recente passato si è distinto per aver azzeccato un paio di profezie, in particolare l'anno di morte dellae, successivamente, il fatto che Twitter avrebbe cambiato nome e ...

Elisabetta II, la regina che il giorno di Natale cambiava look fino a sette volte Vanity Fair Italia

La principessa Anna festeggia 31 anni di matrimonio: perché furono nozze proibite Fanpage.it

Dieci libri da regalare a chi è appassionato di famiglie reali

Non solo The Crown. E non solo famiglia reale britannica: i fan e i curiosi dei royals per Natale hanno una speciale wish list che comprende titoli molto ...

Il peso della corona: sacrificio e rinuncia nella vita di Elisabetta II

Il finale di 'The Crown' ci offre un ritratto intenso e commovente di Elisabetta II, la regina che ha regnato per sempre. Il messaggio è chiaro: indossare la corona è un fardello che richiede enormi s ...