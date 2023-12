Reggiana-Sampdoria | Serie B | diretta tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di venerdì 15 dicembre 2023)è valida per la diciassettesima giornata del campionato diB: dove vederla in tv e in streaming, probabiliAlessandro Nesta contro Andrea Pirlo. In un match che mette in palio dei punti pesantissimi per la salvezza. Soprattutto per la, padrona di casa, che è poco fuori la zona rossa, quella che significherebbe andarsi a giocare la permanenza attraverso i playout al termine della stagione. Antiste della(Lapresse) – Ilveggente.itMa non è che la situazione della Samp sia una delle migliori: in classifica le due squadre sono divise da soli tre punti e quindi, un mezzo passo falso, potrebbe risucchiare anche i liguri. Chi ci arriva meglio? Sicuramente la truppa guidata da Andrea Pirlo capace nelle ultime ...