Redditi politici | la ministra Daniela Santanchè è la ‘Paperon de’ Paperoni’ del governo

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 15 dicembre 2023) (Adnkronos) – E'la Paperon de' paperoni delMeloni. Stando almeno aipubblicati ad oggi sui siti di Camera e Senato, dove mancano, ovviamente, gli esponenti dell'esecutivo che non sono stati eletti in Parlamento -tra questi, solo per citarne alcuni, Guido Crosetto, Giovanbattista Fazzolari e Matteo Piantedosi- nonché coloro che non