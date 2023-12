Redditi dei parlamentari | da Meloni a Salvini | quanto guadagnano i leader Renzi ha dichiarato più di 3 milioni di euro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Nel 2022 Matteohae 217mila, 600mila in più rispetto all’anno scorso. Come a ogni fine dell’anno, senatori e deputati stanno iniziando a caricare le proprie dichiarazioni dei. Tra i primi a presentare il documento, l’exdi Italia viva che, per il momento, vince il premio di Paperone del Parlamento: una crescita esponenziale della sua ricchezza nel giro di pochi anni (ha517milanel 2021) che ha coinciso con l’inizio della sua attività di confeere in giro per il mondo pagato dal saudita Bin Salman. Un’attività cosìzia che, come evidenzia il Corriere della sera, quest’anno ildi Italia viva ha deciso di far crescere la ...