Redditi 2022 | Matteo Renzi è il politico più ricco

Leggi su zon

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Mancano ancora alcune dichiarazioni, tra cui alcune fondamentali che riguardano il Governo. Mentre la discussione e le polemiche sul salario minimo infuriano nelle aule parlamentari, come ogni anno sono state pubblicate le dichiarazioni deidi deputati, senatori e leader di partito. E spulciando i documenti, si scopre che il senatore piùd’Italia è, che per ilha dichiarato entrate per 3 milioni e 217mila €. Subito dietro, il primato deiè insediato da un senatore a vita quale Renzo Piano, il quale nel 2021 aveva un reddito di 6,3 milioni di €, ma per lo scorso anno è sceso a 2,9 milioni. Al terzo posto, invece, l’ex ministro Giulio Tremonti, esponente di FdI, che dagli 1,6 milioni del 2021 è invece salito a 2,6 milioni ...