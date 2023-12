Red Wine Make Up è il trucco brindisi per l’anno nuovo

Leggi su amica

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Sui social spopola il RedUp. Così torna in auge ilrosso. Questa volta, però, nell’accezione più “scura” del termine. Del resto, di nuance rosse ne esistono tante. Praticamente una per ogni donna: pepate come la paprika, piccanti come il peperoncino, incandescenti come il fuoco, golose come le amarene e… l’uva! Immagine di una femminilità forte e travolgente, ilrosso scuro risulta misterioso e intrigante, sicuramente nemico della banalità. Questo perché è fatto di sfumature sofisticate che vanno dal rubino al granato, dal rosso lacca al porpora, dal ciliegia al corallo. Con texture brillanti, viniliche, opache o semi-trasparenti che si alternano o si combinano su occhi, labbra, guance e ...