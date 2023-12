Rebel Moon | le prime reazioni dividono la critica | Un banchetto per gli hater di Zack Snyder

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 15 dicembre 2023)non troppo entusiastiche per la prima parte dida parte dellaamericana, ma c'è chi loda lo stile visivo die la costruzione dei personaggi. Non è una novità che i film didividano lae il pubblico. Non fa eccezione la sua ultima fatica,- Parte 1: Figlia del Fuoco, su Netflix dal 22 dicembre, definito addirittura "unper glidi". Il primo capitolo di una trilogia pianificata è ambientato in un universo controllato dal corrotto Mother World, dove il temuto Imperium governa la galassia con un pugno di ferro. Un ex membro di questa brutale ...