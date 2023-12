Real Sociedad | “Rispettiamo il Betis e amiamo il Siviglia | ma non vogliamo rischiare di sporcare la memoria di Aitor in casa nostra”

(Di venerdì 15 dicembre 2023) 2023-12-15 22:13:43 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: La Societàe Questo pomeriggio ha pubblicato sui suoi social una storia in cui cerca di giustificare il motivo per cui ilnon ha fornito i biglietti per la partita di domenicain conseguenza del fatto che L’anno scorso c’erano radicali del Fronte dell’Atlético ad Anoeta, che apparentemente accompagnavano gli ultras del club biancoverdecosa cheevitare a tutti i costi, poiché è previsto un omaggio adZabaleta nel 25° anniversario dell’assassinio del suo assassinio alle porte di Vicente Caldern. Laha scritto quanto segue per spiegare la sua decisione. “8 dicembre 1998. Un tifoso delsi reca al Calderón con la sua ragazza, con i suoi amici, con il ...

Inter, Ausilio: 'Arriverà un sostituto di Cuadrado, seguiamo Djalo. Scudetto Disonesto parlare di 4° posto...'

L'Inter pareggia con lae sembra un disastro. In realtà l'Inter si è qualificata con 2 giornate di anticipo e si è permessa di giocare senza obblighi. Certamente avremmo preferito ...

Inter-Real Sociedad, l'arbitro si scrive sulle mani il tabellino. VIDEO Sky Sport

Juan Cuadrado si opererà. Come riportato da TMW, è arrivata la decisione dell'esterno colombiano, di comune accordo con l'Inter, per provare a risolvere in via definitiva ...

Non c’è altra soluzione per Cuadrado che sarà operato in Finlandia al tendine d’Achille dal professor Lempainen: può saltare tutto il ...