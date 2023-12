RB Leipzig vs Hoffenheim – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Sabato 16 dicembre pomeriggio, alla Red Bull Arena, l’RBospiterà l’in uno scontro al vertice della Bundesliga. Le due squadre sono separate da sei punti in classifica dopo le prime 14 partite, con i Die Roten Bullen al quarto posto che precedono di due posizioni i Die Kraichgauer al sesto. Il calcio di inizndi RBvsè previsto alle 18:30 Anteprima della partita RBvsa che punto sono le due squadre RBDopo le due vittorie consecutive in Bundesliga contro Heidenheim e Borussia Dortmund, il Lipsia ha ottenuto la terza vittoria consecutiva in tutte le competizioni battendo lo Young Boys per 2-1 in casa nell’ultima partita del girone di Champions League mercoledì sera. Tutti e tre i gol sono ...