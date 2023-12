Rastelli su Kvaratskhelia | “Triste e cupo Ecco cosa deve fare per ritrovarsi”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il doppio ex di Napoli e Cagliari, Massimo, si è soffermato sulla sfida di domani. Focus anche su. Nel corso di un’entusiasmante intervista su Radio Marte, Massimo, doppio ex allenatore di Napoli e Cagliari, ha gettato luce sulla prossima sfida tra le due squadre, mettendo in evidenza l’importanza dell’approccio mentale e fornendo consigli chiari per la stella in difficoltà, Khvicha. La sfida imminente tra Napoli e Cagliari è descritta dacome un’impresa impegnativa per gli azzurri. “I sardi non mollano mai”, ha sottolineato, evidenziando la resilienza della squadra guidata da Ranieri.ha avvertito il Napoli di non sottovalutare l’avversario, soprattutto considerando la forma psicofisica eccellente del ...