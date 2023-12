Rastelli | “Napoli-Cagliari? Non sarà una gara semplice per gli azzurri”

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Massimo, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte sul, su Kvara e sulal partita che glidovranno giocare sabato contro il. Queste le sue parole:sunonunaper il. I sardi non mollano mai, magari vanno sotto, subiscono l’avversario per alcune porzioni dima poi riemergono, grazie anche alle letture di Ranieri e ai cambi dell’esperto allenatore. Ildeve stare molto attento se vuole vincere, anche perchè sfida una squadra che è in ottima salute psicofisica. ”Glidevono ...