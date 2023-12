Raspadori | “Juve | Milan e Inter mi volevano | ma a Napoli sono felice Scudetto? Ci manca la cattiveria dell’anno scorso”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Giacomoracconta l’impatto con, la gioia per loe il calo fisiologico di quest’anno. L’attaccante delGiacomoha rilasciato una lungavista alla Gazzetta dello Sport, raccontando il suo impatto con la città e la squadra azzurra. L’ex Sassuolo rivela di aver ricevuto richieste anche dantus,, ma di essere orgoglioso della scelta fatta: “Sapevo cheera il luogo giusto per me, qui c’è passione vera per il calcio”. «Sin da subito essere qui è stato un motivo di orgoglio. Mi avevano cercatomadi giocare nel, anche ...