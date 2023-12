Ranking UEFA | Inter prima tra le italiane! Milan lontanissimo

Leggi su inter-news

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Laha pubblicato il nuovocon i coefficienti aggiornati dopo le tre competizioni europee disputate nell’ultima settimana. L’e un’altra italiana è nella top dieci, mentre ilresta dietro lontano. ITALIANE NEL– Con il pareggio in casa contro la Real Sociedad e il passaggio del turno agli ottavi di finale, l’mantiene la posizione nella top dieci nella classifica. Con 99.000 punti, i nerazzurri sono sesti in classifica, dietro solo a Manchester City, Bayern Monaco, Real Madrid, PSG e Liverpool. In decima posizione la Roma con 91.000 punti.il, che occupa la trentatreesima posizione a quota 53.000 punti. Atalanta e Napoli rispettivamente al ...