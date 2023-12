Ranking Fifa femminile | che balzo dell’Italia | la posizione

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Laha pubblicato un nuovo aggiornamento suldelle nazionali dopo gli ultimi impegni. Tutti i dettagli sull’Italia Laha aggiornato il. L’Italia, dopo i recenti grandi risultati in Nations League, guadagna tre posizioni salendo al 14esimo posto. Al comando c’è sempre la Spagna campione del mondo, seguita da Stati Uniti e Francia. Di seguito la top 20. 1. Spagna 2.066,05 2. USA 2.045,12 3. Francia 2.021,69 4. Inghilterra 2.014,19 5. Svezia 1.998,09 6. Germania 1.987,25 7. Paesi Bassi 1.986,84 8. Giappone 1.978,01 9. Corea del Nord 1.950,87 10. Canada 1.948,58 11. Brasile 1.941,08 12. Australia 1.879,84 13. Danimarca 1.874,2 14. Italia 1.860,67 15. Islanda 1.846,7 16. Norvegia 1.839,67 17. Austria 1.838,76 18. Belgio 1.818,53 19. Cina ...

